Бишкек, , 12:40 — REGNUM Турция прислала в Киргизию гуманитарную помощь + медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты для медиков и тесты на коронавирус, передает министерство иностранных дел.

Самолет авиакомпании «Турецкие авиалинии» доставил в киргизскую столицу 20 аппаратов искусственной вентиляции легких, 50 кислородных концентраторов, 20 тысяч ПЦР-тестов и расходных материалов к ним, 35 тысяч защитных костюмов, 150 тысяч масок, 2 тысячи защитных козырьков и 10 тысяч упаковок гидроксихлорохин.

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что гуманитарный груз республика получила в рамках договоренностей между президентами Киргизии Сооронбаем Жээнбеовым и Турции Реджепом Эрдоганом, достигнутых 6 июля 2020 года во время телефонного разговора глав двух государств.