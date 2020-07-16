Санкт-Петербург, , 01:03 — REGNUM От банка «Уралсиб» получил банкротный иск бывший вице-губернатор Ленинградской области Николай Пасяда. С чем связано это дело, разбиралась корреспондент ИА REGNUM Анастасия Степанова.

Николай Посяда с членами семьи в семейном поместье на улице Грибоедова

Николай Пасяда и до работы на посту вице-губернатора занимался строительным бизнесом, и после. Да и на самом посту, где он работал в 2005—2012 годах, курировал именно строительную сферу. Судя по тому, что в 2016 году он попал в список петербургских миллиардеров, бизнес шел неплохо.

Банкротные претензии «Уралсиба» к Пасяду арбитражный суд начнет рассматривать 15 сентября 2020 года. Бакн просит суд «ввести в отношении должника процедуру реализации имущества, включить в реестр требований кредиторов должника требование в размере 684 784 829,26 рубля». Банк указывает, что Пасяда в период с 13 августа 2018 по 14 августа 2018, при наличии признаков фактического банкротства, совершил действия, направленные на сокрытие своего имущества и недопущение обращения на него взыскания, в том числе, подарил своей дочери спорную недвижимость. Как указывает банк, дочь за те самые два дня (13 и 14 августа 2018) стала собственником восьми объектов недвижимости общей стоимостью выше 70 млн рублей.

Читайте подробности в материале Анастасии Степановой «Миллиардер и бездомные дольщики: за что банкротят бывшего вице-губернатора?».