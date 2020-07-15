Чебоксары, , 12:25 — REGNUM В Чувашии разбираются с проблемой, связанной с оформлением выплаты на ребенка от трех до семи лет. В задержке выплат чиновники фактически винят родителей, которые пишут заявления с ошибками или неправильно предоставляют данные. Об этом было заявлено на брифинге с участием начальника отдела минтруда Чувашии Алексея Григорьева и директора Центра предоставления мер социальной поддержки Ларисы Гайдаш.

Речь идёт о ежемесячной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, которая назначается в условиях пандемии малоимущим семьям, то есть тем, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума (в Чувашии в I квартале 2020 года прожиточный минимум для детей составил 9254 рубля).

Лариса Гайдаш подтвердила, что сотрудники отделов соцзащиты столкнулись «с некоторыми проблемами в оформлении выплат, которые увеличивают срок ожидания денежной помощи».

«Она пояснила, что это происходит чаще всего из-за неправильно предоставленных данных и ошибок в заявлениях граждан. При этом отделы социальной защиты делают все возможное, чтобы ускорить процесс поступления средств заявителям», — говорится в сообщении.

Гайдаш заявила, что данный вопрос планируется снять «за ближайшие 10 дней». Участники брифинга попросили извинения у граждан «за неудобства, связанные с назначением данной выплаты».

Отметим, что размер ежемесячной поддержки на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет составляет половину регионального прожиточного минимума на детей. Если детей несколько, выплата назначается на каждого ребенка. Ранее заявлялось, что из-за сложной ситуации с коронавирусом и действием ограничительных мер первые пособия можно будет получить не в июле, как планировалось ранее, а в июне.

По данным министерства труда, в Чувашии на эти цели предусмотрено свыше 1,6 млрд рублей для 37,3 тыс. детей.