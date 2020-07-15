Москва, , 12:13 — REGNUM Свыше 85 тысяч жителей России воспользовались программами льготного автокредитования с начала 2020 года. Об этом 15 июля сообщает RG со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Всего на данные программы в 2020 году выделено 17 млрд рублей. Чаще всего жители России пользуются льготными автокредитами для покупки автомобилей марок Lada, Kia, Hyundai, Renault.

«На их долю приходится около 90% всех реализованных в рамках программы автомобилей», — сообщил Мантуров.

Напомним, за период с января по октябрь 2019 года в России было продано 45,6 тысячи машин марки Lada по двум программам льготного автокредитования. Это соответствует 41,6% всего объема.

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