Нур-Султан, , 11:56 — REGNUM Министерство энергетики Казахстана продлило запрет на импорт горюче-смазочных материалов до 1 сентября 2020 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве отметили, что на сегодняшний день в Казахстане сохраняется высокий уровень запасов нефтепродуктов. Поэтому поступление дополнительных объемов из-за рубежа может негативно отразиться на внутреннем рынке.

Временный запрет на импорт топлива вводится в целях обеспечения энергетической безопасности Казахстана. Поставки приостановлены автомобильным, железнодорожным и трубопроводным транспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля в Казахстане действует временный запрет на ввоз бензина, дизельного и авиационного топлива из России.

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