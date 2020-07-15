Новосибирск, , 11:50 — REGNUM Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области объявило электронный аукцион, в рамках которого предстоит выбрать подрядчика для реконструкции автодороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» на участке км 12 — км 24 в Новосибирском районе Новосибирской области. Стоимость работ оценили в свыше 3,8 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Победителя на работы, которые будут финансировать из областного бюджета, выберут 30 июля 2020 года. Начальная цена лота — 3 870 257 740 рублей. Реконструировать трассу должны до 20 сентября 2026 года. Протяжённость участка составляет 3,29 км. Сдавать его будут двумя пусковыми комплексами.

Напомним, ранее в Кузбассе после модернизации запустили четырёхполосную трассу Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк, которую сдали раньше срока более чем на год. Она обошлась в 6,3 млрд рублей. Работы велись по дорожному нацпроекту.