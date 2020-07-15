Москва, , 11:47 — REGNUM Больница в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией, получила ещё два беспилотника, сообщил 15 июля вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Беспилотные транспортные средства (AGV) передала в качестве помощи компания Renault Россия. Первый беспилотник поступил в медучреждение три месяца назад. На испытаниях он показал себя успешно, и теперь в стационар направят ещё два аппарата.

«Беспилотные аппараты позволили медицинскому персоналу автоматизировать значимые и трудозатратные процессы такие как развоз белья и питания», — рассказал Ефимов.

Ранее эту работу выполняли сотрудники больницы, теперь риски для них минимизированы. Каждый аппарат способен проехать по 72 км в день и перевезти до 1 тонны белья.

Первоначальное предназначение AGV — автоматизированная транспортировка комплектующих и деталей со складов и участков сборки на конвейер.