Москва, , 11:20 — REGNUM Около 6 млрд рублей потребуется для цифровизации российской уголовно-исправительной системы. Об этом пишет 15 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора Ростеха Сергея Чемезова и директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова президенту РФ Владимиру Путину.

Они предлагают цифровизировать колонии в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», это обойдётся государству в 5,8 млрд рублей. Ростех намерен создать государственную информационную систему (ГИС) для исправительного ведомства.

Авторы проекта полагают, что система позволит усилить охрану заключенных и сделать их труд эффективнее, при этом снизится коррупция, а также будет сведены к минимуму манипуляции некоммерческих организаций с информацией об условиях содержания заключённых.

Правозащитники считают, что проект направлен в том числе на недопущение утечек информации о пытках.

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