Якутск, , 11:10 — REGNUM Глобальные мировые кризисы — это одна из главных закономерностей экономики. Ретроспективный анализ опыта развития мировой экономики, выполненный независимым экспертом-аналитиком по вопросам экономики, кандидатом экономических наук Юрием Даниловым показал, что глобальные экономические кризисы происходят с периодичностью 75−80 лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Если взять максимально достигнутые экономическими кризисами уровни, графический анализ показывает существование определенной цикличности с периодом примерно 75 лет, что несколько длительнее, чем циклы, открытые русским экономистом Н.Д. Кондратьевым (от 40 до 60 лет).

Ещё больший урон мировым экономикам нанесла пандемия коронавируса, когда цены на нефть в феврале-марте 2020 года упали до самых низких уровней. Многие отрасли и производства в Китае, США, России и странах Европы и Азии были остановлены из-за карантинных мероприятий. Кризис 2020 года сопоставим с всемирной экономической депрессией в США 1929−1941гг. При этом цикличность между максимумами экономических кризисов как раз составила 75−80 лет.

В настоящее время, если учесть, что современный мировой экономический кризис начался в 2006 году, опять же в США, то можно увидеть точность моего предсказания ещё в 2009 году — выход из кризиса мировых экономик начнётся в 2021 году», — считает эксперт.

Юрий Данилов поясняет свои расчёты тем, что Великая депрессия была до начала участия США во Второй мировой войне, это декабрь 1941 года. Благодаря войне промышленность американцев стала быстро развиваться, а безработных забирали в армию.

Как сообщало ИА REGNUM, избежать коллапса банковской системы в РФ возможно при условии кредитной амнистии населения, говорил ещё в начале марта независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики Юрий Данилов.