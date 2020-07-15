Юрга, Кемеровская область, , 10:53 — REGNUM В рамках банкротного дела градообразующего предприятия Юрги — ООО «Юргинский машиностроительный завод», где долю через свою «дочернюю» компанию имеет госкорпорация «Ростех», реестр кредиторов пополнился претензиями налоговой службы. Арбитраж Кемеровской области внёс в него требование ФНС России на 1,409 млрд рублей. Решение может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Вторая очередь кредиторов предприятия кузбасского моногорода потяжелела после этого на 770 918 985,93 рубля, из которых более 217 млн рублей — это НДФЛ, а более 553,9 млн рублей — страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. В третью очередь включили требование ФНС на 323 666 069,02 рубля, а отдельно судом учтена сумма в размере 316 399 973,05 рубля — пени и штрафы. Их признали «подлежащими удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов».

Напомним, ООО «Юргинский машиностроительный завод» с декабря 2019 года на 90% принадлежит ООО «РТ-Капитал» из дивизиона Ростеха и на 10% — ООО «Липецкий механический завод», которое работает в сфере производства военных боевых машин и принадлежит ООО «Научно-производственное объединение «Теханалитика» из Татарии.

Машзавод взят под наблюдение в декабре 2019 года. Инициатором начала процедуры несостоятельности предприятия стало ООО «Метрологическая лаборатория» из Московской области. Среди кредиторов завода отметилась и госкорпорация «ВЭБ.РФ».

Долговая яма для моногорода Кузбасса: при чём здесь Ростех?