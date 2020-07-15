Париж, , 10:59 — REGNUM В июне 2020 года продажи новых автомобилей на рынке Франции впервые вышли «в плюс» после пяти месяцев падения. Об этом сообщили во Французской торговой палате (CCFA).

За отчётный период во Франции было приобретено 233 820 новых машин, что на 1,2% выше прошлогоднего уровня продаж. Всего же по итогам первого полугодия текущего года реализация новых авто в этой стране составила 715 804 единицы (-38,6%).

Первое место по продажам автомобилей занимает марка Renault. Машины этой компании удалось реализовать в количестве 54 961 машины, что на 6,4% больше, чем год назад.

На втором месте разместились автомобили бренда Peugeot. В июне нынешнего года их предпочли приобрести 34 508 французских автолюбителей. Это на 5,7% меньше прошлогоднего уровня продаж. Тройку лидеров замыкает Citroen — 20 929 проданных машин. Здесь продажи снизились на 8,5% по сравнению с прошлым годом.

На четвёртом и пятом местах разместились соответственно Dacia (16 574 ед.; +8,1%) и Volkswagen (13 714 ед.; — 14,1%).

Напомним, в мае 2020 года самой продаваемой маркой машины на французском автомобильном рынке стал Renault. За месяц здесь было куплено 18 043 машины — на 49,9% меньше, чем год назад.

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