Москва, , 10:49 — REGNUM Рост спроса на розничные кредиты может свидетельствовать о том, что в России постепенно возвращается к нормальной жизни, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 15 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что спрос жителей России на розничные кредиты возвратился к докризисным показателям.

«Мне кажется, что тут главный фактор — это психология, — сказал Хестанов. — Дело в том, что человек не может долго чего-то бояться. Люди бояться устали, и как следствие мы наблюдаем такую статистику. На мой взгляд, это явление отчасти позитивное для экономики. Хоть я не сторонник кредитов, но надо признать, что они отчасти оживляют экономику. Я думаю, что большого ухудшения банковской статистики не произойдёт. В чём-то восстановление кредитования — это сигнал о том, что РФ постепенно возвращается к нормальной жизни».

Напомним, что ранее РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщило, что в июне поток заявок жителей России на получение розничных кредитов поднялся до докризисных показателей: объём обращений составил 105% от уровня января 2020 года.