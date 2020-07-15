Москва, 15 июля 2020, 10:49 — REGNUM Рост спроса на розничные кредиты может свидетельствовать о том, что в России постепенно возвращается к нормальной жизни, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 15 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что спрос жителей России на розничные кредиты возвратился к докризисным показателям.
Напомним, что ранее РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщило, что в июне поток заявок жителей России на получение розничных кредитов поднялся до докризисных показателей: объём обращений составил 105% от уровня января 2020 года.