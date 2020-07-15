Барнаул, , 10:46 — REGNUM Несмотря на карантинные мероприятия, алтайские судебные приставы не остановили работу по взысканию долгов. Как сообщает официальный сайт Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю, за 4 месяца 2020 года дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.35.1 КоАП РФ, возбуждены в отношении 472 должников. В отношении ещё 294 человек возбуждены уголовные дела по ст. 157 УК РФ, они признаны уклоняющимися от уплаты алиментов.

В результате мер, принимаемых судебными приставами, общая сумма взысканных алиментов в пользу детей составила более 116 млн. рублей, сообщил заместитель руководителя Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю Сергей Якунин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего по состоянию на 1 мая 2020 на исполнение к алтайским приставам поступило 4 386 исполнительных документов, что на 310 исполнительных документов меньше, чем в 2019 году. Только за счёт применения к должникам ограничения специального права в виде права управления транспортными средствами погашена задолженность по алиментам в размере 22 008 тыс. руб.