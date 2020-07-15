Сеул, , 10:53 — REGNUM В связи с ростом мировых цен на нефть в Южной Корее в июне 2020 года зафиксировали рост экспортных цен на различные товары. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, индекс экспортных цен на различные товары составил 94,75 пункта, что на 0,3% выше по сравнению с предыдущим месяцем.

Известно, что стоимость промышленных товаров увеличилась на 0,3%, нефтепродуктов и угля — на 25,7%. С другой стороны, стоимость компьютеров, электронных и оптических приборов, напротив, сократился на 1,7%, полупроводниковой памяти DRAM — на 1,5%, флэш-памяти — на 4,9%.

Индекс импортных цен на различные товары составил 101,33 пункта, что на 2,5% больше, чем месяц назад. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель, напротив, сократился на 7,3%.

Импортные цены на сырье выросли на 9,9%, промежуточные товары — на 0,9%, однако на потребительские товары сократились на 0,8%.