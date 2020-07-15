Симферополь, , 10:34 — REGNUM Крымское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении местной сети автозаправочных станций, об этом сообщила 14 июля пресс-служба ведомства.

«Сеть АЗС «ТЭС» подозревается в нарушении запрета, установленного статьей 10 Федерального закона «О защите конкуренции». Согласно данной правовой норме хозяйствующему субъекту, занимающему доминирующее положение на рынке, запрещается устанавливать монопольно высокие цены», — говорится в сообщении.

Значительный рост цен на бензин наблюдался в июне во многих российских регионах, и Крым не стал исключением. По данным Крымстата, средняя стоимость литра бензина АИ-95 на рынке в настоящее время составляет 52,8 рубля, тогда как на конец мая цена составляла 48,65 рубля.

Добавим, что в начале года ряд крымских сетей АЗС сообщили о снижении цен на бензин и дизтопливо, в их числе была и сеть «ТЭС».

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