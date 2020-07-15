Москва, , 10:34 — REGNUM По итогам первых шести месяцев 2020 года наиболее продаваемой в РФ машиной Kia стала Rio. Об этом 14 июля сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего за полгода российским дилерам удалось реализовать 36 164 экземпляра Rio. При этом 52% проданных за отчётный период машин пришлось на кросс-хэтчбеки Kia Rio X-Line, а оставшиеся 48% — на седаны.

По данным специалистов агентства, 83% всех продаваемых Rio имеют 1,6-литровый мотор производительностью 123 л. с. и лишь 17% автолюбителей выбрали 100-сильный двигатель на 1,4 л.

Ранее официальный представитель компании Kia на российском рынке ООО «Киа Моторс Россия и СНГ» объявил об отзывной кампании 5128 автомобилей. Причина отзыва — дефект рулевой колонки.

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