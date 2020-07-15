Киев, , 10:30 — REGNUM Украинская госкомпания «Нафтогаз» заявила, что долги региональных производителей тепла ставят под угрозу начало нового отопительного сезона.

Соответствующее заявление было обнародовано вечером 14 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Нафтогаз» отмечает, что сейчас есть 109 должников при общем количестве теплопроизводителей на Украине (на момент завершения прошлого отопительного сезона) в 1316 компаний.

В госкомпании напомнили, что ненадлежащие расчеты за газ создают угрозу для поставки тепла потребителям в отопительный период, «что является абсолютно недопустимым».

Напомним, что в июне на рассмотрение Верховной рады представители «Слуги народа» внесли резонансный законопроект, предлагающий украинцев, которые имеют долги за коммунальные услуги, лишать права управлять автомобилем, выезжать за границу, пользоваться оружием и ходить на охоту. Кроме того, долги предлагается автоматически списывать с зарплаты или за счет имущества.