Гай, Оренбургская область, 15 июля 2020, 10:31 — REGNUM В Оренбургской области к административной ответственности привлечен Гайский горно-обогатительный комбинат. Предприятию назначен штраф в размере 1 млн 191 тыс. рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Административное дело возбудили после выявленного факта нецелевого использования земель. ГОК для разработки своих месторождений использовал сельскохозяйственные участки.
Добавим, Гайский ГОК является одним из крупнейших горных производств Южного Урала. Предприятие занимается добычей медно-колчеданной руды подземным и открытым способами и ее переработкой на собственной обогатительной фабрике.