Киев, , 10:21 — REGNUM Министерство финансов Украины на традиционном еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 8,31 млрд гривен.

Об этом 15 июля сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации источника, средства в гривне получены в результате продажи гривневых облигаций на суммы 3,17 млн гривен, 2,78 млн гривен и 4,61 млн гривен сроком обращения 77, 350 и 945 дней соответственно, со средневзвешенной ставкой доходности 7%, 9,2% и 10% годовых.

Кроме того, средства в долларах получены в результате продажи облигаций на сумму $306,297 млн сроком обращения 323 дня с доходностью 3,5% годовых.

Напомним, что согласно официальной информации, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2019 г. вырос сразу в 18 раз, на 109 млрд грн. В марте этого года процесс был приостановлен, но уже с конца апреля украинский минфин возобновил еженедельную продажу облигаций.