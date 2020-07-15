Чебоксары, , 10:19 — REGNUM Чувашия по итогам 2019 года вошла в число антилидеров в стране по доле населения, работающего за пределами республики. Соответствующие данные по трудовой миграции приводит Росстат.

Чувашия заняла четвёртое место в стране по доле занятого населения, выезжающего на заработки в другие регионы: в республике показатель составил 13,8%. Согласно представленным данным, работают за пределами республики 80 тыс. жителей Чувашии.

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Отметим, что наибольший отток работающего населения по итогам прошлого года зарегистрирован в Подмосковье (20,2%), Ленинградской области (18,3%) и Адыгее (16,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, на начало июля 2020 года в Чувашии зарегистрировано около 26,83 тыс. безработных, что в 6,3 раза больше по сравнению с данными на начало года. Региональные власти объяснили это усилением поддержки: в частности, пособие по безработице в апреле-сентябре будет выплачиваться в размере минимального размера оплаты труда (12 130 рублей). Ранее глава минтруда Чувашии Алёна Елизарова заявила, что можно «говорить о том, что ситуация с коронавирусом способствовала «обелению» рынка занятости.

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В октябре 2019 года прежний состав правительства посчитал, что в «республике до 35 тысяч жителей работают вахтовым методом, это на скважинах, на Ямале, в ХМАО, Москве, Московской области, в других мегаполисах». Помимо этого, по данным чиновников, по «серым» схемам в республике работают где-то 160 тыс. человек.

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