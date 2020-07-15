Оренбург, , 10:12 — REGNUM Оренбургская область нуждается в предоставлении кредитов. На портале zakupki.gov.ru 29 июня опубликовано шесть тендеров на общую сумму 3 млрд рублей. Общая стоимость лотов составила почти 330 млн рублей.

Заказчиком выступает региональный минфин. Кредит необходим для финансирования дефицита областного бюджета, погашения долговых обязательств региона, пополнения в течение финансового года остатков средств на счете областного бюджета. Исполнитель контракта должен предоставить денежные средства с 3 августа 2020 года по 2 августа 2022 года.

Стоит отметить, 28 апреля было опубликовано еще около десятка объявлений об электронных аукционах, речь в которых также о предоставлении кредита. Общая сумма запрашиваемых кредитных средств по этим лотам превышает 2 млрд рублей. Период их предоставления — с 1 июля 2020 года до 30 июня 2022 года (включительно).