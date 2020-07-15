Москва, , 10:09 — REGNUM 15 июля для рубля будут важны прежде всего новости с рынка нефти. Накануне он порадовал заметным сокращением запасов в США — на 8,3 млн барр, по данным института API. В то время, как неделей ранее они повысились на 2 млн барр. Такая динамика может быть проявлением постепенного уменьшения избытка предложения, чего и добиваются страны ОПЕК+. Об этом ИА REGNUM сообщил Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade.

Вечером 14 июля это привело к превышению ценой барреля Brent уровня $ 43 и уходу курса доллара к рублю ниже 71 руб. 15 июля выйдут официальные данные о запасах в Штатах от Минэнерго США. Прогнозируется их снижение на 2 млн барр. И если факт повторит информацию API, это станет существенной поддержкой для нефти и рубля.

Но главным образом, инвесторы ожидают в среду более важное событие. Совещание стран-участников соглашения ОПЕК+ должно принять решение, будет ли увеличена добыча нефти на 2 млн барр/сутки с августа. Такой вердикт анонсирован ранее и заложен в цены. Поэтому в случае реализации ожиданий котировки от данного фактора поменяются незначительно. Но если решение будет иным или станет сопровождаться неожиданными заявлениями, это может более значимо повлиять на динамику цен.

Рубль поддерживается и общим относительным оптимизмом рынков, приводящим к росту рисковых активов и уменьшением курса доллара. Исходя из указанных факторов, можно ожидать в течение дня наиболее вероятного изменения курса в диапазоне 70,1 — 71,8 руб/дол.