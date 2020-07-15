Москва, , 10:07 — REGNUM Нефть немного подорожала на торгах 14 июля, вернувшись в район отметки 43 доллара за баррель, где котировки и находятся на сегодняшней утренней сессии, подтверждая недавнее снижение волатильности на рынке, где фьючерсы ведут себя стабильно уже около месяца. Об этом сообщил ИА REGNUM Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями.

Интерес к покупкам оживился после выхода отчета Американского института нефти, который сообщил, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились на 8,3 млн баррелей, что оказалось гораздо выше прогнозов — аналитики предполагали падение запасов всего на 2 млн баррелей. Настрой покупателей улучшится, если официальная статистика от минэнерго подтвердит резкое падение запасов, которое указывает на восстановление спроса.

Тем временем в своем ежемесячном отчете ОПЕК выразила довольно оптимистичный взгляд на перспективы рынка черного золота. Картель ожидает, что в следующем году спрос на его нефть вырастет на 25% и тем самым превысит результаты прошлого года. При этом активного восстановления сланцевой добычи в США не ожидается.

15 июля состоится виртуальная встреча представителей группы ОПЕК+, которые с большой долей вероятности примут решение о постепенном наращивании добычи. По большому счету рынок уже подготовлен к такому сценарию, но в любом случае решение о пересмотре условий сделки окажет как минимум кратковременное давление на Brent.

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