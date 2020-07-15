Москва, , 10:04 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал брянскому ООО «Независимая испытательная строительная лаборатория «Ремстрой» в удовлетворении иска о защите деловой репутации и взыскании свыше 7,8 млн рублей компенсации. Ответчиком в деле выступало Федеральное казначейство. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Третьим лицом в деле «о защите деловой репутации, о взыскании компенсации в размере 7 827 555 рублей, об обязании заменить документ» выступало ФГБУ «Российское энергетическое агентство». Решение суда в полном объёме пока не изготовлено, поэтому подробности претензий неизвестны, но в 2019 году этим же составом юрлица участвовали в другом судебном деле. Истцом в том случае выступало Минэнерго РФ и Генеральная прокуратура России, а ответчиком — межрегиональное управление Ростехнадзора. И ФГУП, и «Ремстрой» проходили третьими лицами.

Решением суда от ноября 2019 года, которое в 2020 году устоялось в вышестоящей инстанции, заключение ведомства от ноября 2017 года «о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащённости объекта капитального строительства приборами учёта используемых энергетических ресурсов» было признано незаконным. Помимо этого, решением суда управление Ростехнадзора обязали отозвать у «Ремстроя» указанное заключение.

В деле речь шла о многоэтажных нежилых общественных зданиях на улице Большая Пироговская, 23, строение 2 ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго РФ. На реконструкцию объектов постановлением правительства РФ в 2014 году были выделены бюджетные инвестиции. Госучреждение выступало застройщиком, а Минэнерго РФ — заказчиком. Позднее агентство получило также полномочия и госзаказчика. Проект вошёл в федеральную адресную инвестиционную программу на 2014—2018 годы, по которой на него было определено 1,8 млрд рублей. В октябре 2015 года с компанией «Ремстрой» был подписан контракт на оказание услуг по исполнению функций технического заказчика, включая строительный контроль по объекту. В июле 2017 года техзаказчик уведомил Мосгосстройнадзор об окончании строительства.

Отмечалось, что в ходе проверки реконструированного объекта были «выявлены нарушения обязательных требований законодательства, которые отражены в 30 пунктах акта», но стояла пометка управления, что недочёты устранили в ходе строительства. Компании было выдано заключение о соответствии объекта нормам. Позднее уже другая проверка, проведенная в период с 17 по 19 июля 2019 года, показала, что «строительные работы не завершены в полном объёме», что и стало основанием для обращения в суд надзорного ведомства.

По данным ЕГРЮЛ, компания «Ремстрой» учреждена в Брянской области в июне 2008 года. Она трудится в области технических испытаний, исследований. Владелец — Галина Преснякова, директор — Ольга Абрамова (с ноября 2019 года).

Компания была исполнителем в 23 госконтрактах на сумму 125,447 млн рублей. У неё также был контракт с Минэнерго РФ на сумму 29,4 млн рублей.