Кейптаун, , 09:59 — REGNUM Кредиторы убыточной авиакомпании South African Airways (SAA) согласовали пакет мер по реорганизации компании с целью спасения ее от ликвидации. Об этом передаёт ВВС Africa.

Пакет будет стоить правительству $600 млн и приведет к тому, что более половины из 5000 сотрудников SAA потеряют свои рабочие места.

В правительстве ЮАР заявили, что это лучший исход для работников, чем ликвидация предприятия. Профсоюзы неохотно приветствовали проект, отмечая, однако, что они рады окончанию затянувшегося процесса.

Как сообщают репортеры, авиакомпания SAA не получала прибыли в течение девяти лет, выживая за счёт правительственной помощи. Компания была объявлена банкротом в декабре и не совершала перелеты с марта из-за пандемии.