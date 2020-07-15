Рим, , 10:00 — REGNUM Итальянский аукционный дом Wannenes 16 июля 2020 года выставит на торги редкий Dallara Stradale из спецсерии Signature Edition. Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

Автокомпания Dallara Automobili выпустила всего десять таких спорткаров. Авто, которое будет выставлено на продажу, имеет пробег всего в 4800 км, а его премьера прошла в 2016 году. Ориентировочная цена спорткара составляет 220 000 — 350 000 евро (около 17,63 — 28 млн рублей).

Отличительной особенностью модели являются съёмные двери типа «крыло чайки» и Т-образная рама.

Отмечается, что выпуск спецверсии был приурочен к 80-летию основателя компании Джанпаоло Даллары.

Ранее на онлайн-аукционе eBay был выставлен на торги спортивный автомобиль BMW M6 1988 года выпуска. Начальная стоимость лота составляет 50 тыс. долларов (порядка 3,5 млн руб.).

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