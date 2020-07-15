Краснодар, , 09:49 — REGNUM Публичные слушания по проекту Стратегии развития Краснодара до 2030 года состоятся 15 июля, сообщили в пресс-службе администрации города.

Проект Стратегии «Краснодар-2030» разработан в соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года. Разработчиком стратегии развития города выступила компания «Эрнст энд Янг — оценка и консультационные услуги».

В начале 2020 года проект Стратегии «Краснодар-2030» обсуждался в ходе открытых встреч, которые проводились по отдельным направлениям проекта. По итогам проведения встреч документ был доработан. Публичные слушания станут заключительным этапом перед утверждением Стратегии развития города.