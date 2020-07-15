Уфа, , 09:52 — REGNUM Производство молока с начала текущего года увеличили в Башкирии. Об этом 15 июля сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, производство было увеличено до 400 тысяч тонн. Это на 21 тысячу тонн больше, чем в 2019 году.

Хабиров отметил, что увеличение произошло благодаря постоянному пополнению поголовья скота. Так, 14 июля в хозяйство Аургазинского района были доставлены 150 племенных коров. И это вторая партия скота, которое поступает на эту ферму.

По его словам, 20% молока производят десять лучших молочных хозяйств Башкирии. Он также особо подчеркнул, что башкирское молоко является натуральным и вкусным.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии планируют создать новый животноводческий комплекс