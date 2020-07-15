Москва, , 09:33 — REGNUM За первые пять месяцев 2020 года в Москве было куплено 884 новых автобуса — на 35,4% меньше прошлогоднего результата продаж. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Таким образом, российская столица лидирует по количеству проданных автобусов.

На втором месте по объёму продаж новых автобусов находится Тверская область. С 2019 года здесь было продано 443 экземпляра. В Тверской области наблюдается резкий рост уровня продаж автобусов — на 705%.

Тройку лидеров замыкает Московская область, где был продан 241 автобус (+21,7%). Четвертое и пятое места в региональном рейтинге соответственно занимают Санкт-Петербург (211 ед.; +27%) и Нижегородская область (202 ед.; +43%).

Всего с января по май текущего года в России было продано 4722 новых автобуса, что на 9% меньше прошлогоднего результата продаж.

Напомним, власти Пензы планируют подать заявку на 2021−2022 годы на приобретение 111 автобусов большого класса на газомоторном топливе.

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