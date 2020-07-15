Иркутск, , 09:14 — REGNUM К неутешительному выводу пришёл сибирский полпред Сергей Меняйло, побывав накануне, 14 июля, в Тулуне (Иркутская область), пережившем мощнейшее наводнение летом 2019 г. Самая главная проблема — обеспечение жильем пострадавших горожан — решается медленно, существуют реальные опасения, что запланированный объем возводимых домов не будет выполнен в этом году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В микрорайоне Угольщиков перенесён срок ввода в эксплуатацию трёх 2-этажных домов (66 квартир) с 15 мая т. г. на 15 июля. Полпред отметил низкое качество строительства и слабый контроль со стороны единого заказчика. «Необходим дополнительный контроль со стороны заказчиков, и до полного устранения всех недостатков дома не принимать в эксплуатацию», — сказал Сергей Меняйло.

Кроме этого, выяснилось, что на начальной стадии находится возведение шести 8-этажных домов (496 квартир). Плановые сроки завершения работ первых трёх домов — 15 декабря 2020 года, остальных трёх — 15 ноября 2021 года.

Учитывая текущее состояние строительства, есть серьёзные риски срыва сроков введения жилья в эксплуатацию к намеченным срокам в обоих микрорайонах, сказано на официальном сайте сибирского полпреда. Иного мнения придерживается врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, его слова цитирует официальный сайт региона:

« В целом мы видим, что та планка, которую мы для себя поставили — 155 домов ввести в эксплуатацию до конца этого года, она достижима, пока все идет по графику. Но здесь для нас важно одно: пострадавшие тулунчане должны вселиться в качественное жилье».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области произошло в конце июня 2019 г. После продолжительных ливней реки вышли из берегов и потопили более 100 населённых пунктов. Весь мир облетели страшные кадры: целые дома и усадьбы неслись по бурной реке, разрушаясь под коммунальным мостом в Тулуне. Президент России Владимир Путин трижды побывал в Приангарье и лично решал проблемы региона.

Позднее глава государства признался, что отставка губернатора — коммуниста Сергея Левченко — была связана именно с тем, что он не справился с поручениями.

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