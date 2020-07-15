Ульяновск, , 09:12 — REGNUM В Ульяновской области планируют за десять лет ввести в оборот почти 2 тыс. гектаров специализированных рыбоводных прудов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам обсуждения инвестиционных проектов по разведению рыбы.

По данным регионального министерства АПК, в области работают девять рыбоводных хозяйств, в том числе шесть прудовых. В настоящее время разработана стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Ульяновской области на период до 2030 года, согласно которой планируется ввести в оборот 1964 га специализированных рыбоводных прудов.

Также, по прогнозам властей, в 2020—2030 годах общее количество рабочих мест в рыбохозяйственном комплексе возрастёт на 350 человек, объём добычи водных биологических ресурсов — на 160 тонн, производства продукции товарной аквакультуры — на 1500 тонн, производства продуктов переработки из водных биологических ресурсов — на 1400 тонн.

Глава областных аграриев Михаил Семенкин отмечает, что в 2019 году в регионе произведено 1186,36 тонн рыбы, что на 3,4% больше к уровню 2018 года. Доля аквакультуры составила 15,5% от общего объёма произведённых водно-биологических ресурсов. В прошлом году рыбоводными хозяйствами выделено 7 млн рублей субсидий.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года было принято решение о выделении из средств из Фонда развития промышленности Ульяновской области местному производителю изделий из рыбы, который на полученные средства закупит сырьё.

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