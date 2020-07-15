Бишкек, , 09:12 — REGNUM С момента объявления пандемии коронавируса в Киргизии был скуплен годовой запас медикаментов. Зачастую граждане приобретали лекарства про запас. Об этом сегодня, 15 июля, на брифинге сообщила директор департамента лекарственного обеспечения и медтехники Гульмира Шакирова.

По ее словам, на фоне резкого роста количества заразившихся коронавирусом и умерших от его последствий участились попытки вывоза медикаментов на продажу за рубеж, спекуляций с многократным увеличением цен на медикаменты и средства индивидуальной защиты, а также попытки спрятать лекарства на складах.

Шакирова отметила, что такие противоправные действия привели к дефициту медикаментов, применяющихся для лечения COVID-19, а также к их резкому подорожанию.

Также представитель департамента признала, что ранее предпринятые меры по обеспечению лекарственными препаратами оказались недостаточно эффективными.