Вашингтон, , 09:09 — REGNUM На аукцион eBay выставлен необычный хот-род, созданный бразильским умельцем на базе Ford F-600. Об этом сообщается на сайте организации.

Продавец хочет выручить за автомобиль не менее 25,5 тыс. долларов. (около 1,8 млн рублей).

Стоит отметить, что Ford F-600 был создан в Бразилии. Первоначально модель имела самый производительный силовой агрегат в линейке моторов — это восьмицилиндровый движок Ford Y-Block рабочим объёмом 4,8 литра. Последний такой двигатель был выпущен в 1964 году.

Теперь же хот-род укомплектован 6-цилиндровым силовым агрегатом 6V53T, который был создан компанией Detroit Diesel. Мотор функционирует с 4-скоростной трансмиссией Allison.

Максимальная скорость переделанного грузовика равна 88,5 км/ч.

Ранее на eBay был выставлен спортивный автомобиль BMW M6 1988 года выпуска с акульим передком в кузове E24.

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