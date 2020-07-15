Улан-Удэ, , 09:02 — REGNUM Объём налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Бурятии за шесть месяцев 2020 года составил 15,5 млрд рублей или 90,9% к первому полугодию прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, по специальным налоговым режимам снижение составило 13,7%. По упрощенной системе налогообложения — 12,1%, единому налогу на вмененный доход — 19,4%.

В правительстве отмечают, что снижение произошло из-за изменения экономической ситуации и принимаемых мер государственной поддержки.

«Снижение по неналоговым доходам — 20,7%, в том числе в результате освобождения на 6 месяцев от уплаты арендных платежей для малого и среднего предпринимательства, арендующего республиканское и муниципальное имущество», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, общие потери республиканского бюджета из-за ситуации с коронавирусом ранее оценили в 10 млрд рублей. По словам главы региона Алексея Цыденова, плана бюджета на 2021 год пока нет и неизвестно вообще, что будет дальше.

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