Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Комиссия по международной торговле США (USITC) продолжит антидемпинговое расследование по импорту автомобильных шин из ряда стран, среди которых Южная Корея, Таиланд и Вьетнам. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей комиссии.

По их словам, по результатам предварительного расследования демпинговая маржа для продукции из Южной Кореи составит 43−195%, Тайваня — 21−116%, Таиланда — 106−217,5%, Вьетнама — 5−22%.

Известно, что данное расследование было начато после того, как представители профсоюза работников сталелитейного промышленности сообщили, что спрос на шины для автомобилей вырос, однако американские производители столкнулись с сокращением доли рынка, прибыли и потерей рабочих мест.

По данным Корейского агентства по торговле и инвестициям (KOTRA), в 2018 году Южная Корея заняла третье место на американском рынке покрышек после Таиланда (17%) и Мексики (12%).

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