Оренбург, , 08:38 — REGNUM В Оренбургской области к сбору урожая озимых культур приступили 20 муниципальных образований. По данным минсельхоза региона, средняя урожайность зерновых составляет 26 центнеров с гектара. Стоит отметить, что в июле 2019 года этот показатель был более чем вдвое ниже — 11 центнеров с гектара.

Наивысшая урожайность отмечается в Курманаевском (41,5 ц/га), Бузулукском (38,9 ц/га) и Асекеевском (33,3 ц/га) районах. В регионе предстоит убрать 2 млн 730 тыс. гектаров зерновых культур без учета кукурузы на зерно.

В 2019 году площадь уборки зерновых и зернобобовых культур составляла 2 млн 646,4 тыс. гектара. В июле наилучшую урожайность продемонстрировали хозяйства Асекеевского района (23,7 ц\га), Бузулукского района (20,4 ц\га).

В 2019 году в Оренбуржье аграрии собрали в общей сложности 2 млн 111 тысяч тонн зерна.