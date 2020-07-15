Париж, , 08:35 — REGNUM Власти Франции выделят дополнительно 100 млрд евро для восстановления экономики страны, передает BFM TV.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на план восстановления экономики выделено «не менее 100 млрд евро», в дополнение к 460 млрд евро, которые пошли на поддержку экономики Франции с начала эпидемии.

«Мы вкладываем в этот план восстановления, в дополнение к уже вложенным деньгам, по меньшей мере, 100 млрд для восстановления промышленности, экологии, культурного и образовательного секторов. Я убежден, что мы можем построить другую страну», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции заявил, что возвращение к учебе 12 млн учащихся в сентябре 2020 года будет «почти нормальным».

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