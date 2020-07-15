Хельсинки, , 08:24 — REGNUM Финская авиакомпания Finnair возобновила полёты в ряд азиатских и европейских стран, включая Южную Корею. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания возобновила перелёты по маршруту Инчхон — Хельсинки 4 июля.

Известно, что с открытием границ Finnair увеличила число рейсов в страны Азии и Европы до 80 в день. С августа текущего года авиакомпания также намерена возобновить авиасообщение с Римом, Санкт-Петербургом и Варшавой.

Напомним, что с 13 июля Финляндия открыла границы для 28 стран, среди которых 17 европейских и 11 стран за пределами Европы.

В настоящее время в Финляндии выявлено более 7,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 320 человек.