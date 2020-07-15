Пермь, , 08:21 — REGNUM В Пермском крае дополнительные выплаты за работу в условиях распространения коронавируса положены 2,9 тыс. работников социальных учреждений. В общей сложности с 15 апреля на выплаты за особые условия труда сотрудникам направлено 150,6 млн рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Стоит отметить, в регионе персонал 22 социальных стационарных учреждений переведен на вахтовый метод работы. Продолжительность смены составляет две недели.

Среди получателей дополнительных выплат 13 врачей, 531 человек — средний медперсонал, 1065 сотрудников — младший медперсонал, 602 человека — сотрудники АУП и педработники, 718 человек — техперсонал.

Напомним, в России продлили выплату надбавок за особые условия труда, связанные с коронавирусным режимом. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить продление доплат соцработникам на два месяца — до 15 сентября. Выплаты не облагаются налогами и учитываются при расчете отпускных.