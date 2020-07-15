Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:31 — REGNUM Четыре крупных предприятия Новокузнецка потратили за шесть месяцев более 365 млн рублей на реализацию проекта «Чистый воздух». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, проект нацелен на снижение выбросов в атмосферу города.

К 2024 году планируется снизить показатели на 20% по сравнению с 2017 годом. Всего на эти цели планируется потратить 17,4 млрд рублей, из которых 11,1 млрд будут инвестированы из внебюджетных источников.

По словам губернатора Сергея Цивилева, проект уже приносит ощутимые плоды. Так, по итогам 2019 года выбросы от промышленных предприятий снизились на 8%, что вдвое выше плановых показателей.

«Результат, к которому мы стремимся — более чистый воздух и ощутимое улучшение качества жизни людей. Когда речь идет о здоровье и комфорте кузбассовцев, мы стараемся выполнить больше, чем запланировано», — отметил он.

В числе мероприятий по снижению выбросов компания «РУСАЛ Новокузнецк» в 2020 году намерена перевести часть мощностей на технологию «Экологический Содерберг», а также внедрить технологии обожженного анода с переводом на электролизеры РА-167. Всего компания инвестировала в эти и другие проекты 302 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за неблагоприятных метеоусловий города Кузбасса не раз объявляли режим «чёрного неба». Для снижения негативного воздействия на окружающую среду предприятия должны ограничить количество выбросов на 15−20%.

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