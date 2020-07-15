Курган, , 07:20 — REGNUM В Курганской области нуждающимся многодетным и неполным семьям, пенсионерам и безработным родителям выдают большие продуктовые наборы. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В состав набора входят 40 кг муки высшего сорта, пять литров растительного масла, восемь банок тушёнки из свинины и говядины, 10 упаковок перловой крупы, по семь упаковок пшеничной и ячневой, четыре упаковки манной крупы по 800 грамм каждая.

Составлено и направлено в районы Курганской области 2 513 таких наборов. Их получают в заявительном порядке. Заявления принимаются до 24 июля. Решение о предоставлении продуктового набора принимается соцзащитой в течение недели с момента поступления заявления и документов.