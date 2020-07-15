Улан-Удэ, , 06:23 — REGNUM Несмотря на пандемию, в Бурятии отмечают рост промышленного производства за пять месяцев с начала года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, рост составил 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это позволило республике занять второе место среди регионов Дальневосточного федерального округа по этому показателю и 12 в России.

«Республиканские показатели выше среднероссийских и показателей ДФО — 97,6% и 99,2% соответственно», — отметили в правительстве.

Локомотивом роста оказались добывающая промышленность, которая нарастила производство на 17,4% и предприятия по водоснабжению, водоотведению и сбору мусора (+16,6%). Обрабатывающие предприятия выросли на 8,8%.

Впрочем, это не позволило республике пройти сложный период совсем без ущерба. Как сообщало ИА REGNUM, потери бюджета Бурятии из-за выросших затрат, а также выпадения налоговых доходов в связи с эпидемией коронавируса составили около 10 млрд рублей.

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