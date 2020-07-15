Пекин, , 06:03 — REGNUM Курс китайской валюты укрепился до 6,9982 юаней за доллар США, сообщает 15 июля агентство Синьхуа.

Юань укрепился к доллару за прошедший день на 14 базисных пунктов, сообщили в Китайской торговой системе иностранными валютами. На спотовом валютном рынке Китая юаню разрешается колебаться на 2% от центрального паритетного курса на каждый торговый день.

Центральный паритетный курс юаня по отношению к доллару США основан на средневзвешенных ценах, предлагаемых маркет-мейкерами перед открытием межбанковского рынка каждый рабочий день.

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