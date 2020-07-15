15 июля 2020 | Время чтения 4 мин

Анастасия Степанова, , 04:58 — REGNUM Громкое уголовное дело бывшего министра «Открытого правительства», бизнесмена Михаила Абызова обрастает новыми подробностями и фигурантами. Список последних разом пополнили четыре бывших топ-менеджера компаний, связанных с экс-чиновником. ИА REGNUM попыталось проанализировать бизнес-связи новых фигурантов и обнаружило любопытные госконтракты с упоминанием этих фамилий.

Михаил Абызов Kremlin.ru

Уголовное дело Абызова

О претензиях правоохранительных органов к Михаилу Абызову, с 2012 по 2018 годы занимавшего пост министра «Открытого правительства», стало известно год назад. Ему вменялось, что, пользуясь своим служебным положением, он организовал преступную группу. Позднее к этому добавились обвинения в хищении и выводе активов за пределы страны. В качестве пострадавших от действий группы назывались производители электроэнергии в Новосибирской области и Алтайском крае — АО «Сибирская энергетическая компания» («СИБЭКО») и АО «Региональные электрические сети». Сумма ущерба, по оценкам компетентных органов, составляет около 4 млрд рублей.

Количество претензий от следствия растёт, как и число фигурантов.

13 июля 2020 года Следственный комитет России сообщил о причастности ещё четырёх фигурантов — бывших топ-менеджеров «СИБЭКО» Руслана Власова, Яны Балан, Оксаны Роженковой и директора ООО «Ру-Ком» Олега Серебренникова. В последнем — 100% доли принадлежит Абызову.

Следствие вменяет фигурантам легализацию денежных средств, коммерческий подкуп. Отмечалось, что отмывание денег, полученных с нарушением закона, происходило через офшор. Выявить схему помогли Росфинмониторинг и компетентные органы Кипра.

В сообщении СК отмечалось, что действия фигурантов «влекли необоснованную тарифную нагрузку на потребителя электрической энергии». 4 млрд рублей вывели из России, разместив в банках Кипра на рублёвых счетах. После этого, деньги конвертировали в доллары США, придав им легальный облик.

Бывшие сотрудники «СИБЭКО» проходят по эпизоду о коммерческом подкупе. Упоминается сумма в 78 млн рублей, которая, по данным следствия, была передана фигурантам за передачу коммерческой информации о деятельности компании, в том числе финансового характера. Отмечено, что Абызову через подконтрольные оффшорные компании в АО «СИБЭКО» в 2017 году принадлежал контрольный пакет акций энергопоставщика, который он пожелал продать, для чего и потребовалась информация о работе актива.

Расследование дела продолжается.

О директоре фирмы Абызова и связях с Кипром

Олег Серебренников возглавляет компанию Михаила Абызова ООО «Ру-Ком» с июня 2015 года. Сама фирма создана в Москве в апреле 2003 года для консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. На начало 2020 года в ней числились восемь сотрудников, а экс-министру принадлежит до сих пор 100% доли, которые оцениваются в 600 тыс. рублей

Сам Серебренников, по данным ЕГРЮЛ, не числится руководителем, учредителем или владельцем каких-либо юрлиц, то есть занимает только пост директора фирмы Абызова.

Ещё один интересный факт: доля Абызова в обществе с 2013 года находится в доверительном управлении у ООО «Региональная компания «Резерв». Последнее создано как биржевой посредник и биржевой брокер в сентябре 2006 года в Москве. Уставный капитал компании — 5,1 млн рублей, а единственный владелец с 2013 года — кипрская фирма «Флосиена трейдинг ЛТД». Директор ООО — Евгений Краснорядцев. Последний был руководителем АНО «Центр корпоративного управления», которое учредило ЗАО «Капитал-Инвест». АНО с 2005 по 2017 год (до ликвидации) управляла холдингами, но неизвестно, какими именно. Само ЗАО «Капитал-Инвест» ликвидировано в мае 2020 года, как и до этого шесть компаний в Москве и Красноярском крае, где общество имело долю, в том числе ООО «Разрез Сереульский», ООО «Углесбыт разреза Сереульский».

Госконтракты «РУ-Ком»

Возвращаясь к ООО «Ру-Ком». Коммерческий актив экс-министра Абызова, возглавляемый Серебренниковым, успел за 2015−2018 годы побыть исполнителем по 19 госконтрактам на общую сумму 258,05 млн рублей. Среди его самых главных заказчиков фирмы, которые упоминаются как пострадавшие от деяний преступной группы, — «СИБЭКО», с которым было заключено 13 контрактов на 145 млн рублей, и АО «Региональные электрические сети» (РЭС), с которым было три контракта на 86,32 млн рублей. Также клиентами «РУ-Кома» были АО «Бийскэнерго» и ряд других компания.

Для «СИБЭКО» компания, к примеру, в 2017 году выполняла контракт на разработку стратегии развития. Закупка была проведена у единственного поставщика, стоимость контракта составила 47,2 млн рублей. Со стороны энергетиков договор подписывал как гендиректор Руслан Власов — ещё один фигурант дела Абызова. Помимо этого, были ещё контракты на консультационные услуги в 2017 году — на 10,62 млн рублей, на 18,633 млн рублей. И все услуги закупались по схеме — у единственного поставщика, а в проекте договоров как подписант второй стороны стоял всё тот же Власов. Предоставляла компания «Ру-Ком» несколько раз для «СИБЭКО» и услуги по разработке нормативов. И снова как единственный поставщик.

С «РЭС» в 2015 году был заключён двухлетний контракт на некие информационно-консультационные услуги. По нему оплачено 65 955 310 рублей. Закупка также проходила как прямая — сразу у поставщика.