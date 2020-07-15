Архангельск, , 03:42 — REGNUM Не успел арбитраж Архангельской области прекратить производство по одному банкротному иску к заводу «Аскона», выполняющему заказы Минобороны РФ по утилизации списанных военных судов, как поступили новые претензии. Ещё один кредитор обратился с иском о несостоятельности, но дело к производству пока не принято, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от мурманского ООО «Гидротехплюс» к АО «Металло-перерабатывающий завод «Аскона» поступило в арбитраж 13 июля 2020 года. Сумма претензий составляет 6,47 млн рублей. В январе 2020 года по гражданскому спору ООО с АО взыскало долг за аренду плавкрана и неустойку. Решение устоялось в вышестоящей инстанции.

Напомним, завод попал в федеральную медиаповестку после того, как в Приморском крае лёг на дно эсминец, который подлежал утилизации на предприятии. Всего же Минобороны заключило с АО, которое работает на рынке обработки отходов с 2003 года, не менее восьми контрактов. По ним должны быть утилизированы эсминцы, списанные подводные лодки.

В июле 2020 года арбитраж прекратил производству по банкротному иску другого кредитора предприятия, так как долг перед ним был погашен после подачи претензий в суд.

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