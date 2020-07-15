Москва, 15 июля 2020, 03:19 — REGNUM Арбитраж Москвы частично удовлетворил иск Минобороны России к старейшему оборонному предприятию РФ — АО «Научно-производственное объединение «Базальт». Производителю авиабомб и других боеприпасов для армии и флота предстоит выплатить почти 25 млн рублей неустойки, хотя истец просил 177,87 млн рублей. Решение арбитража Москвы может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.
Компании, которая входит в состав госкорпорации Ростех, после вступления вердикта в законную силу предстоит выплатить неустойку в размере 24 961 506,94 рубля. Министерство первоначально запрашивало 177 876 586 рублей 59 копеек.
В основе спора лежит контракт от 2016 года, цена которого составила почти 1,4 млрд рублей.
Ответчик между тем заметил, что сторонами не было достигнуто соглашение о размере неустойки, так как «в контракте содержится, только ссылка на постановление правительства РФ
Напомним, компания «Базальт» имеет с министерством давние деловые отношения и выступает исполнителем не менее пяти госконтрактов на поставку вооружения.