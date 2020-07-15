Москва, , 03:19 — REGNUM Арбитраж Москвы частично удовлетворил иск Минобороны России к старейшему оборонному предприятию РФ — АО «Научно-производственное объединение «Базальт». Производителю авиабомб и других боеприпасов для армии и флота предстоит выплатить почти 25 млн рублей неустойки, хотя истец просил 177,87 млн рублей. Решение арбитража Москвы может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Компании, которая входит в состав госкорпорации Ростех, после вступления вердикта в законную силу предстоит выплатить неустойку в размере 24 961 506,94 рубля. Министерство первоначально запрашивало 177 876 586 рублей 59 копеек.

В основе спора лежит контракт от 2016 года, цена которого составила почти 1,4 млрд рублей.

«Так, по утверждению истца, в нарушение условий контракта, поставщиком поставлен товар в полном объёме только 11.05.2018 года. Таким образом, просрочка составила 168 дней за период с 25.11.2017 по 11.05.2018», — отмечалось в материалах дела.