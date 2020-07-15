Самара, , 02:59 — REGNUM Арбитраж Самарской области удовлетворил претензии «дочерней» компании «Россетей» — ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) и взыскал с АО «Самарский подшипниковый завод» многомиллионную задолженность за услуги энергоснабжения. Предприятие, если не оспорит вердикты, должно будет выплатить по одному делу 18,75 млн рублей, а по другому — 18,92 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Решением судьи Михайловой с завода в пользу истцу было взыскано 18 753 557 рублей 34 копейки, в числе которых «17 694 322 руб. 56 коп. — задолженность по договору от 06.02.2014 года №863/П за период ноябрь — декабрь 2019 года, 1 059 234 руб. 78 коп. — неустойка за период с 01.11.2019 по 01.06.2020 года; пени, начисленные на сумму долга 17 694 322 руб. 56 коп. с 02.06.2020 по день фактической оплаты долга, из расчета 1/130 ставки рефинансирования (ключевой ставки) ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 115 797 рублей».

Первоначально сумма иска составляла 18,55 млн рублей, но к моменту рассмотрения претензий вырос объём штрафных санкций.

По другому иску, решение по которому вынесено также в июле 2020 года, сумма выплат составит 18 925 709 рублей 61 копейку.

12 июля 2020 года в арбитраж с финансовым иском к заводу обратилось и «Самараэнерго», но сумма была меньше — 518,7 тыс. рублей. Иск ФСК ЕЭС также не единственный. Некоторые претензии до сих пор не рассмотрены. Например, на 24 августа назначено заседание по делу на 19 млн рублей.