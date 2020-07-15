Москва, , 02:21 — REGNUM Примерно через три месяца в России могут начаться перебои в обеспечении населения лекарствами. Об этом предупредили в ассоциациях производителей медикаментов, обратившихся с соответствующим письмом в правительство РФ, передают 15 июля «Известия».

Отмечается, что проблема возникнет в связи с тем, что с 1 июля в России действует обязательная маркировка лекарств. Медикаменты без маркировки можно вводить в оборот только при получении разрешения межведомственной комиссии. Таким образом, некоторые производители не смогут приступить к реализации препаратов в течение нескольких месяцев.

«На сегодня обращение произведенных немаркированных препаратов не может осуществляться, так как не готовы подзаконные акты», — прокомментировал ситуацию генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

В качестве альтернативы ассоциации предложили упростить процедуру и позволить компаниям лишь уведомлять уполномоченные органы о поставках лекарств, как это было раньше.

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