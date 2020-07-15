Сана, , 00:54 — REGNUM Правительство Йемена приняло решение о возобновлении пассажирского авиасообщения в стране, сообщает пресс-служба йеменского комитета по чрезвычайным ситуациям.

«Йеменское правительство одобрило предложение о возобновлении коммерческих перелетов в стране с 15 июля», — говорится в сообщении.

Ранее, в марте, правительство Йемена запретило пассажирские авиарейсы из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Всего с начала пандемии в Йемене выявлено 1516 случаев заражения SARS-CoV-2. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в стране скончались 429 человек.

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