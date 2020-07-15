Нью-Йорк, США, , 00:22 — REGNUM Фондовый рынок США к окончанию торгов 14 июля показал уверенный рост. Позитивную динамику ему задали акции энергетических и промышленных компаний.

К окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 556,79 пункта (2,13%), до 26 642,59. S&P 500 поднялся на 42,30 пункта (1,34%), до 3197,52. Nasdaq вырос на 97,43 пункта (0,94%), до 10 488,58.Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI подросла на 1,54% и оказалась на уровне $40,29 за баррель.

Читайте ранее в этом сюжете: Фондовый рынок США завершил день разнонаправленностью индексов